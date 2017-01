POL-UL: (UL) Ulm - Mädchen über den Fuß gefahren / Geflüchtet ist der Verursacher eines Unfalls, bei dem am Donnerstag ein Mädchen in Ulm verletzt wurde.

Ulm (ots) - Die 16-Jährige wollte gegen 20.30 Uhr die Friedrich-Ebert-Straße überqueren. Als die Ampel für sie Grün zeigte, ging das Mädchen los. In diesem Augenblick kam von der Zinglerstraße her ein dunkles Auto. Dessen Fahrer fuhr der 16-Jährigen über den Fuß. Sie erlitt dabei leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie später zur Untersuchung ins Krankenhaus. Der Autofahrer aber hielt nicht an. Er fuhr in Richtung Olgastraße weiter. Ihn sucht jetzt die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880), die wegen der Unfallflucht ermittelt. Sie hofft auch auf die Hinweise von Zeugen.

