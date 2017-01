POL-UL: (GP) Eybach - Überschlagen im Graben / Eine Vollsperrung der Straße zog ein Unfall am Donnerstag bei Eybach nach sich.

Ulm (ots) - Ein Audi fuhr gegen 12.30 Uhr von Eybach nach Treffelhausen. Er schleuderte und prallte gegen die Leitplanke. Die riss durch die Wucht des Aufpralls aus ihrer Verankerung. Das Auto rutschte in den Graben und überschlug sich. Der 21-jährige Fahrer überstand den Unfall ohne Blessuren. An seinem Pkw entstand Totalschaden. Den Gesamtschaden an dem Unfall schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro. Zur Bergung des Fahrzeugs kam ein Kran. Deshalb kam es zu Verkehrsbehinderungen. Weil Öl auslief rückte die Feuerwehr aus Böhmenkirch an. Sie band es ab.

