POL-UL: (UL) Ulm - Hoher Schaden blieb zurück / Geflüchtet ist der Verursacher eines Unfalls in Ulm in den vergangenen Tagen.

Ulm (ots) - In der Sedanstraße parkte ein Opel am Straßenrand. Dessen Besitzer bemerkte am Donnerstag einen hohen Schaden. Wie die Polizei mitteilt, hat ein Unbekannter seit dem Wochenende den Opel gestreift. Um wieder wegzukommen, musste der Verursacher wohl rangieren. Zurück blieb ein kleineres Stück Metall. Und ein Schaden von etwa 8.000 Euro. Die Polizei fand bei der Spurensicherung blauen Lack. Der stammt wohl vom Verursacher. Der dürfte mit einem Lkw unterwegs gewesen sein. Gemeldet hat er sich bisher nicht. Die Ulmer Polizei (Tel. 0731/1880) ermittelt jetzt wegen der Unfallflucht.

"Hinschauen, helfen, melden" sind die drei Stichworte, mit denen die Polizei im Rahmen der Aktion "Stopp der Unfallflucht" dafür wirbt, Verantwortung zu übernehmen. Deshalb bittet die Polizei Zeugen von Verkehrsunfällen, sich zu melden. Wer einen Unfall beobachtet und sich beim Geschädigten oder der Polizei meldet kann dazu beigetragen, dass der Besitzer des beschädigten Autos nicht auf seinem Schaden sitzen bleibt.

