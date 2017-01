POL-UL: (GP) Göppingen - Geblinkt oder nicht geblinkt.../ Diese Frage wirft ein Verkehrsunfall von Donnerstag in Göppingen auf.

Ulm (ots) - Eine Mercedesfahrerin war gegen 10.30 Uhr in der Mörikestraße unterwegs. An der Einmündung zur Nördlichen Ringstraße bog die 35-jährige Fahrzeuglenkerin nach links ab. Auf dieser Straße fuhr ein Seat in Richtung Schumannstraße. Der Mercedes prallte mit dem Seat zusammen. Den Gesamtschaden an den Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 3.500 Euro. Beide Autos blieben fahrbereit.

Wie der Unfall passiert ist, weiß die Polizei noch nicht. Deshalb sucht sie Zeugen. Von ihnen erhofft sie sich auch Hinweise darüber, ob der 79-jährige Seatfahrer nach rechts geblinkt hat.

++++0066072

