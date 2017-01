POL-UL: (BC) Tannheim - Sattelzug fährt zu weit links - Beim Ausweichen kam am Mittwoch bei Tannheim ein Auto von der Straße ab.

Ulm (ots) - Der 28-jährige Fahrer blieb unverletzt. Er fuhr gegen 16.30 Uhr von Egelsee kommend in Richtung Oberopfingen. Als ein entgegenkommender Sattelzugfahrer einer Schneeverwehung auswich, musste der 28-Jährige sein Auto nach rechts lenken. Der Opel streifte einen Baum und wurde in Höhe von rund 3000 Euro beschädigt. Ob der Sattelzugfahrer dies mitbekommen hat, ist nicht bekannt. Das Fahrzeug fuhr in Richtung Egelsee weiter.

