POL-UL: (UL) Langenau - Fahrradfahrer schwer verletzt / Am Donnerstag schleuderte ein Auto in Langenau einen 54-Jährigen vom Fahrrad.

Ulm (ots) - Eine 55-Jährige kam gegen 6:30 Uhr aus Richtung Lange Straße. Am Marktplatz wollte sie nach links in die Bahnhofstraße einbiegen. Ein Radfahrer kam aus der Bahnhofstraße und wartete an der Kreuzung. Er wollte links abbiegen. Die Fahrerin schnitt beim Abbiegen die Kurve und prallte mit ihrem Auto gegen den Radfahrer. Der trug keinen Helm und schleuderte vom Fahrrad. Der Rettungsdienst brachte ihn schwer verletzt in eine Klinik. Bei dem Unfall entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.000 Euro. Die Polizei nahm den Unfall auf. Spezialisten sicherten die Spuren. Sie ermitteln nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen die 55-Jährige.

