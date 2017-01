POL-UL: (BC) Ertingen - Zeugen zu Unfall gesucht / Am Donnerstag stieß eine Unbekannte in Ertingen gegen ein Auto und flüchtete.

Ulm (ots) - Ein 31-Jähriger hielt kurz vor 9 Uhr in der Krähbrunnenstraße. Links neben ihm parkte ein Auto aus und stieß gegen den Volvo des 31-Jährigen. An dem Volvo entstand ein Schaden von etwa 500 Euro. Statt anzuhalten flüchtete die Verursacherin. Der 31-Jährige erkannte einen schwarzen VW Sharan. Am Steuer saß eine Frau. Der 31-Jährige zeigte den Unfall bei der Polizei in Riedlingen an. Die ermittelt nun wegen Verkehrsunfallflucht. Die Polizisten suchen nun Zeugen. Sie werden gebeten, Hinweise unter 07371/9380 an die Polizei in Riedlingen zu richten.

