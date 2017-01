POL-UL: (UL) Westerstetten - Unfall beim Überholen / Am Mittwoch krachte auf der B10 bei Westerstetten ein Auto mit dem Gegenverkehr zusammen.

Ulm (ots) - Der 59-Jährige fuhr auf der B10 Richtung Geislingen. In einer Kurve setzte er zum Überholen an. Was er in der Kurve nicht sehen konnte: auf der Steige kam ein Auto entgegen. Der 54-Jährige reagierte blitzschnell und wich nach rechts aus. So verhinderte er den Frontalzusammenstoß und es verletzte sich niemand. Die Autos streiften sich an der Seite. Es entstand Schaden von etwa 10.000 Euro. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab und nahm den Unfall auf. Den 59-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld von 145 Euro und ein Punkt in Flensburg.

Hinweis der Polizei: Stellen Sie bei Überholmanövern immer sicher, dass niemand gefährdet werden kann. Nur wenn die zur Verfügung stehende Strecke übersichtlich und ausreichend ist, kann ohne Risiko überholt werden. Gravierende Fehler beim Überholen gelten als sogenannte "Todsünde" und können den Entzug der Fahrerlaubnis zur Folge haben.

