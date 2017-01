POL-UL: (GP) Göppingen - Drei Autos in Unfall verwickelt / Bei einem Unfall am Mittwoch in Göppingen wurden zwei Personen leicht verletzt.

Ulm (ots) - Ein 53-Jähriger fuhr auf der B10 in Richtung Ulm. Der Verkehr stockte vor Göppingen-West. Der 53-Jährige erkannte das Ende des Staus in einer Kurve zu spät. Er krachte in das Auto eines 56-Jährigen. Den schob es durch den Aufprall auf einen Transporter. Der 56-Jährige und der 39-Jährige aus dem Transporter erlitten leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte Beide in eine Klinik. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von knapp 30.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte die Autos. Die Polizei sicherte die Unfallstelle ab. Während der Unfallaufnahme staute sich der Verkehr für etwa zwei Stunden bis Ebersbach. Die Polizei ermittelt nun wegen fahrlässiger Körperverletzung gegen 53-Jährigen.

Hinweis der Polizei: Nicht angepasste oder überhöhte Geschwindigkeit steht seit Jahren an der Spitze der Hauptunfallursachen. Grundsätzlich darf nur so schnell gefahren werden, dass man innerhalb der übersehbaren Strecke anhalten kann. Insbesondere in Kurven auf Schnellstraßen bedeutet das: Runter vom Gas. Gerade bei hohen Geschwindigkeiten ist eine erhöhte Wachsamkeit gefordert.

++++0055036

