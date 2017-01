POL-UL: (UL) Westerstetten - Einbrecher in der Ortsmitte / In der Nacht auf Mittwoch brachen Unbekannte in Westerstetten ein.

Ulm (ots) - Kurz nach 1 Uhr hebelten die Täter eine Tür in der Kirchgasse auf. Dort scheiterten sie an einem Geldautomaten. Danach hebelten sie eine weitere Tür zum Obergeschoss auf. Hier durchsuchten sie alle Räume und stahlen Geld. Zeugen stellten den Einbruch am Morgen fest und alarmierten die Polizei. Die sicherte die Spuren. An den Türen und dem Automaten entstand Schaden von etwa 7.000 Euro. Eine Nachbarin sah einen dunklen Kombi wegfahren. Die Kriminalpolizei wertet nun die Spuren aus und sucht nach den Unbekannten.

Die Polizei fragt:

- Wer hat in der Nacht zum Mittwoch verdächtige Personen in Westerstetten gesehen? - Wer hat verdächtige Fahrzeuge beobachtet? - Wer kann Hinweise auf dem dunklen Kombi geben? - Wer kann sonst Sachdienliches berichten?

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei Ulm unter 0731/1880.

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

