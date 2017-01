POL-UL: (UL) Langenau - Polizei stoppt Raser / Am Mittwoch kontrollierte die Polizei bei Langenau eine 24-Jährige.

Ulm (ots) - Sie fuhr am Vormittag auf der Umfahrung in Richtung Autobahn. Hier gilt Tempo 70. Die Polizei stellte bei dem Hyundai aber fast 120 km/h fest. Die Polizisten hielten die 24-Jährige an und kontrollierten sie. Die Frau erwartet nun ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro. Zudem erhält Sie ein Fahrverbot von einem Monat und zwei Punkte in Flensburg.

Die Polizei rät: Runter vom Gas. Besonders bei den aktuellen Wetter- und Straßenverhältnissen geschehen immer wieder Unfälle wegen zu schnellen Fahrens. Oft haben diese Unfälle schwerwiegende Folgen für den Fahrer selbst und für Unbeteiligte. Damit alle sicher ankommen, rät die Polizei Geschwindigkeitsbeschränkungen strikt einzuhalten und bei Kälte sogar noch nach unten anzupassen.

