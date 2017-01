POL-UL: (HDH) Heidenheim - Zahnbürste gestohlen /Nicht bezahlt hat eine Frau am Mittwoch in Heidenheim.

Ulm (ots) - Gegen 10.15 Uhr ging die Frau in den Drogeriemarkt in der Karlstraße. Sie nahm sich eine verpackte elektrische Zahnbürste und verließ das Haus. Bezahlt hat sie ihre Sache nicht. Die Warensicherung hat die Angestellten des Marktes alarmiert. Die folgten der Diebin und stellten sie dann auch in der Nähe der Wilhelmstraße. Der 30-Jährigen gefiel das gar nicht. Um jeden Preis wollte sie im Besitz dieses Reinigungsgerätes bleiben. Deshalb wurde sie laut und setzte auch Hände und Füße gegen die Mitarbeiter ein. Vergeblich: In dem Gerangel verlor sie die Zahnbürste. Die Polizei kam, nahm die Frau mit und brachte sie in eine Spezialklinik. Eine 50-jährige Mitarbeiterin trug bei dem Vorfall leichte Verletzungen davon.

