POL-UL: (UL) Ulm - Betrüger scheitert am Telefon / Ein Ulmer Ehepaar hat am Dienstag einen Betrüger am Telefon durchschaut.

Ulm (ots) - Wie das Paar später der Polizei meldete, erhielten sie am späten Nachmittag einen Anruf. Der Gesprächspartner am Telefon gab sich als Polizist auf. Er tischte dem Paar eine "Räuberpistole" auf. Dann fragte er nach dem Vermögen der Beiden, nach Geld und Wertsachen. Doch das Paar durchschaute das Manöver. Die Beiden beendeten das Gespräch und verständigten die richtige Polizei (Tel. 0731/1880). Die ermittelt jetzt um herauszufinden, wer hinter dieser gemeinen Masche steckt.

Um sich vor falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt die Polizei folgende Tipps:

- Die Polizei fragt Sie nicht am Telefon nach Wertsachen, ohne dass Sie zuvor eine Anzeige erstattet haben. Geben Sie daher am Telefon keine Details zu Ihren finanziellen Verhältnissen preis. Bewahren Sie Ruhe und gehen Sie nicht auf derartige Forderungen ein. - Die Polizei ruft Sie nicht unter der Notruf-Nummer 110 an. - Rufen Sie die 110 (ohne Vorwahl) oder Ihre Polizeidienststelle an. Nutzen sie dazu nicht die Rückruffunktion, da Sie ansonsten wieder bei den Tätern landen. - Sprechen Sie mit Ihrer Familie oder anderen Personen, denen Sie vertrauen. - Notieren Sie sich (wenn vorhanden) die auf Ihrem Telefon angezeigte Nummer des Anrufers. - Prägen Sie sich möglichst Stimme und Besonderheiten der Sprache des Anrufers ein. - Erstatten Sie Strafanzeige bei Ihrer Polizei, falls Sie Opfer eines solchen Betruges geworden sind. - Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Unbekannte.

Diese und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

