POL-UL: (BC) Ingoldingen - Auto schleudert gegen Baum - Bei einem Verkehrsunfall zwischen Muttensweiler und Stafflagen hat ein 24-Jähriger am Donnerstagmorgen schwere Verletzungen erlitten.

Ulm (ots) - Der alleine beteiligte Autofahrer war um 4.15 Uhr in einem Waldstück auf vereister Fahrbahn ins Schleudern geraten. Der Mercedes prallte gegen zwei Bäume. Der 24-Jährige wurde eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus dem stark beschädigten Fahrzeug geborgen werden. Der Rettungsdienst brachte ihn in eine Klinik. An der Unfallstelle war die Feuerwehr Bad Schussenried und Muttensweiler im Einsatz.

