POL-UL: (GP) Süßen - Fußgänger von Pkw erfasst/ Einen Passanten übersehen hat ein Audifahrer am Mittwoch in Süßen.

Ulm (ots) - Der 28-Jährige lief gegen 18.30 Uhr über die Hauptstraße. Seine Ampel zeigte grün. Nicht auf ihn geachtet hat ein Autofahrer. Der war auch bei grün aus der Bachstraße nach links in die Hauptstraße abgebogen. Er fuhr den Passanten an. Der fiel erst auf die Motorhaube und blieb dann auf der Straße liegen. Dabei hat trug er leichte Verletzungen davon. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus. An dem Audi des 19-Jährigen entstand kein Sachschaden.

