POL-UL: (GP) Rechberghausen - Brand in Mehrfamilienhaus/ Ein Großaufgebot der Feuerwehr löschte die Flammen am Mittwoch in Rechberghausen.

Ulm (ots) - Gegen 20.45 Uhr schlug der Rauchmelder in dem Haus in der Hintergasse Alarm. Schnell hatten die Bewohner das Feuer im Keller entdeckt, verließen das Gebäude und riefen die Feuerwehr. Die kam und hatte die Flammen an den gelagerten Baumaterialien schnell gelöscht. Der Sachschaden an dem Gebäude beträgt mehrere Tausend Euro. Die Bewohner kamen mit dem Schrecken davon. Nachdem die Rettungskräfte das Haus gelüftet hatten, kehrten sie in ihre Wohnungen zurück. Die Polizei in Rechberghausen hat nun die Ermittlungen aufgenommen.

Rauchmelder können Leben retten, da sie im Brandfall rechtzeitig Alarm auslösen. Die größte Gefahr geht dabei nicht von den Flammen aus, sondern von dem Rauch. Er ist oft nicht sichtbar, hochgiftig und kann innerhalb kürzester Zeit zur Bewusstlosigkeit führen. Ein Rauchwarnmelder erkennt rechtzeitig jede Rauchentwicklung und schlägt lautstark Alarm.

