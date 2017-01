POL-UL: (UL) Ulm - Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei teilen mit: Einbrecher in Haft /

Ulm (ots) - Nach einem versuchten Einbruch in Ulm hat ein Bewohner am Sonntag einen Mann festgenommen.

Wie Staatsanwaltschaft Ulm und Polizeipräsidium Ulm jetzt mitteilen, machte sich der Täter am Sonntag in Böfingen ans Werk. Der 41-Jährige schlug gegen 9 Uhr die Scheibe eines Terrassenfensters ein. Der Bewohner des Hauses schreckte beim Frühstück auf. Der 74-Jährige überwältigte den Einbrecher und hielt ihn bis zum Eintreffen der Polizei fest. Ein Nachbar hatte den Notruf gewählt. An der Tür entstand ein Schaden von etwa 800 Euro. Die Polizisten nahmen den Slowaken mit und führten ihn am Montag der Richterin am Amtsgericht vor. Die erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Haftbefehl gegen den 41-Jährigen. Er sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.

++++0037544

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell