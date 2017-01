POL-UL: (GP) Bad Überkingen - Burschen randalieren / Dank eines Zeugen hat die Polizei am Dienstag in Bad Überkingen zwei Randalierer ermittelt.

Ulm (ots) - Kurz vor 22 Uhr fiel eine Gruppe junger Männer einem Zeugen auf. Er sah, wie einer aus der Gruppe in der Geislinger Straße ein Auto beschädigte. Mit der Faust schlug er gegen eine Scheibe. Die ging zu Bruch. Der Zeuge verständigte die Polizei. Dank seiner Hilfe stellten die Polizisten die Gruppe noch in der Nähe. Der 25-Jährige, der das Auto beschädigt hat, war zu dieser Zeit stark betrunken. Aber auch seine Begleiter waren nicht nüchtern. Während die Polizei die Personalien des 25-Jährige feststellte, störte einer der Begleiter die Maßnahmen massiv. Die Polizei nahm ihn schließlich fest und brachte ihn auf die Wache. Nachdem die ersten Ermittlungen in Bad Überkingen abgeschlossen waren, kam er wieder frei. Den Burschen erwartet jetzt eine Anzeige. Auch wegen der Beleidigungen, mit denen er die Polizisten bedachte. Und der 25-Jährige wird wegen der Sachbeschädigung angezeigt.

