POL-UL: (BC) Achstetten - Korrektur der Pressemitteilung von 11:14 Uhr: Die Verletzten waren Insassen im Citroen.

Ulm (ots) - POL-UL: (BC) Achstetten - Zusammenstoß auf Kreuzung / Nicht auf den Verkehr geachtet hat ein 20-Jähriger am Dienstag bei Achstetten.

Ulm - Ein Citroen fuhr gegen 6.30 Uhr in der Hauptstraße aus Richtung Oberholzheim. An der Bronner Kreuzung bog er nach links nach Burgrieden ab. Aus Bronnen kam ein Opel. Dessen 48-jährige Fahrerin fuhr über die Kreuzung geradeaus nach Oberholzeim. Weil der 20-Jährige nicht auf den Verkehr geachtet hat, stießen die Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammen. Zwei Mitfahrer im Citroen verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten die 44-Jährige und den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

++++0047608

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell