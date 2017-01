POL-UL: (GP) Drackenstein/A8 - Auto wird zum Anhänger / Verletzt wurde eine Autofahrerin am Dienstag bei einem Verkehrsunfall auf der A8 am Drackensteiner Hang.

Ulm (ots) - Die Frau fuhr kurz vor 12 Uhr mit ihrem Renault talwärts hinter einem Lkw. Sie unterschätzte den Abstand zu dem Laster. Deshalb prallte ihr Kleinwagen in sein Heck. Der Wagen verkeilte sich. So zog ihn der Lkw noch 100 Meter hinter sich her, bevor der Fahrer stoppte. Der Rettungsdienst brachte die Frau ins Krankenhaus. Dort blieb die 70-Jährige zur Beobachtung. Den Schaden an Auto und Lkw schätzt die Polizei auf fast 13.000 Euro.

