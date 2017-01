POL-UL: (GP) Wangen - Unfall nach Niesattacke / Mit seinem Auto hat am Dienstag ein Mann in Wangen einen Lkw gerammt.

Ulm (ots) - Kurz nach 14 Uhr war der 35-Jährige in der Faurndauer Straße unterwegs. Als er nach rechts in die Daimlerstraße abbog, überraschte den Mann ein Niesanfall. Er verlor die Kontrolle über seinen Ford. Der fuhr über die Verkehrsinsel. Dann rammte er in die Seite eines Lkw. Dieser wartete an der Einmündung. Der Zusammenstoß war so heftig, dass am Ford Totalschaden entstand. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf insgesamt gut 5.000 Euro. Verletzt wurde durch den Unfall niemand.

