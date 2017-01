POL-UL: (HDH) Giengen - Unfallfahrer fährt davon - Ein unbekannter Fahrzeuglenker hat am Dienstag in Giengen ein parkendes Auto angefahren.

Ulm (ots) - Der Ford stand in der Hossenriedstraße am rechten Fahrbahnrand. Es wurde in der Zeit zwischen 7 Uhr und 7.30 Uhr von einem vorbeifahrenden oder rangierenden Fahrzeug beschädigt. Die Reparaturkosten werden auf 1500 Euro geschätzt. Vom Verursacher ist nichts bekannt.

++++0052021

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell