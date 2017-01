POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wer hatte grün? Zwei Autos sind am Dienstag an einer Kreuzung in Heidenheim zusammengestoßen. Die Frage nach dem Verursacher ist offen.

Ulm (ots) - Gegen 15.15 Uhr prallte ein in der Würzburger Straße fahrender Opel mit einem aus der Straße Am Rathaus kommenden Renault zusammen. Beide Fahrer gaben an, dass sie bei grün in die Kreuzung eingefahren seien. Der Schaden an den Fahrzeugen beträgt zusammen rund 5000 Euro. Die Fahrer blieben unverletzt. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizei (Tel.: 07321/3220) in Verbindung zu setzen.

