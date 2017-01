POL-UL: (BC) Achstetten - Zusammenstoß auf Kreuzung/ Nicht auf den Verkehr geachtet hat ein 20-Jähriger am Dienstag bei Achstetten.

Ulm (ots) - Ein Citroen fuhr gegen 6.30 Uhr in der Hauptstraße aus Richtung Oberholzheim. An der Bronner Kreuzung bog er nach links nach Burgrieden ab. Aus Bronnen kam ein Opel. Dessen Fahrerin fuhr über die Kreuzung geradeaus nach Oberholzeim. Weil der 20-Jährige nicht auf den Verkehr geachtete hat, stießen die Fahrzeuge auf der Kreuzung zusammen. Zwei Mitfahrer im Astra verletzten sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten die 44-Jährige und den 22-Jährigen in ein Krankenhaus. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 5.000 Euro.

++++0047608

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

