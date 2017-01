POL-UL: (UL) Ehingen - Nach Überschlag verletzt / Zu schnell fuhr eine 18-Jährige am Dienstag auf der B465 bei Ehingen.

Ulm (ots) - Gegen 15.30 Uhr war die junge Fahrerin von Ehingen in Richtung Altsteußlingen unterwegs. Unterwegs war die Straße glatt. Angesichts der Jahreszeit sicher keine Überraschung. Die 18-Jährige fuhr in eine Kurve. Für die Straßenverhältnisse zu schnell. Das Auto rutschte naben die Straße und überschlug sich. Die 18-Jährige wurde dabei leicht verletzt. Der Rettungsdienst brachte sie ins Krankenhaus. Am VW entstand Totalschaden.

Unfallfrei durch den Winter - Die Polizei gibt Tipps für Fahrten auf winterlichen Straßen:

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die Motorbremse. Vermeiden Sie auch ruckartiges Lenken und abruptes Bremsen. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise im Wald, geboten. Dort können sich Eis, Schnee und Reif länger halten und früher entstehen.

