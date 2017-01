POL-UL: (HDH) Heidenheim - Fahrer verursacht Totalschaden - In Heidenheim hat ein Lastwagen am Dienstagmorgen ein parkendes Auto gerammt.

Ulm (ots) - Der 49-Jährige fuhr in der Hellensteinstraße in Richtung Schlossstraße und stieß hierbei aus Unachtsamkeit gegen den am rechten Fahrbahnrand parkenden Peugeot. Er hielt nach dem Unfall nicht an und ließ einen Fremdschaden in Höhe von rund 6000 Euro zurück. Die Polizei ermittelt wegen Verkehrsunfallflucht.

