POL-UL: (BC) Biberach - Junger Mann greift Frau an/ Aneinander geraten sind zwei Autofahrer am Dienstag in Biberach.

Ulm (ots) - Gestritten haben sich die beiden gegen 17 Uhr. Die 29-Jährige stand neben ihrem Touran auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Sandgrabenstraße. Ein SUV stand daneben. Dessen Fahrer zeigte sich unzufrieden mit der Fahrweise der Frau. Lautstark tat er seinen Unmut zunächst verbal kund. Die zweit stritten weiter bis der Mann die Autobesitzerin am Kragen packte und umstieß. Sie verletzte sich leicht. Unbeirrt dessen ging ihr Kontrahent einkaufen. Diesen Mann sucht nun die Polizei. Die 29-Jährige beschrieb ihn mit einem Alter von 25-30 Jahren, einer schlanken Figur und dunklen nach oben gestylten Haaren. Er ist Brillenträger und trug eine karierte Jacke und eine blaue Arbeitshause. Sein SUV war braun-grau. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben oder sonst sachdienliche Angaben machen können werden gebeten, sich bei der Polizei in Biberach (07351/4470) zu melden.

++++0051492

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Neu: Jetzt auch auf Facebook (https://www.facebook.com/PolizeipraesidiumUlm/) und Twitter (https://twitter.com/PolizeiUL).

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell