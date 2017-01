POL-UL: (UL) Ulm - Räuber in der Friedrichsau / Ein Unbekannter hat am Dienstag in der Ulmer Friedrichsau einen Passanten verletzt und beraubt.

Ulm (ots) - Ein 52-Jähriger war kurz vor 13.30 Uhr zu Fuß in dem Ulmer Park unterwegs. Er ging von der Messe an den beiden Gaststätten vorbei in Richtung des Fußgängerstegs über die Donau. Noch bei den beiden Lokalen griff ihn plötzlich von hinten ein Mann an. Er stieß den 52-Jährigen Boden. Dabei wurde der Fußgänger leicht verletzt. Der Angreifer schnappte sich den Geldbeutel des Opfers und flüchtete. Er rannte ebenfalls in Richtung des Donaustegs davon. Hier verliert sich bisher seine Spur.

Die Polizeien beiderseits der Donau suchten sofort mit vielen Streifen nach dem Räuber. Bislang aber ohne Erfolg. Die Kriminalpolizei ermittelt jetzt. Sie sucht den Räuber, der von seinem Opfer als 25 bis 30 Jahre alten Mann mit mokkabrauner Haut beschrieben wird. Er ist etwa 1,80 m groß und war dunkel gekleidet. Dazu trug er eine rote Skimütze und weiße Turnschuhe.

Die Ermittler suchen jetzt Zeugen und fragen:

- Wer kennt den beschriebenen Mann? - Wer hat den Mann am Dienstagnachmittag gesehen? - Wer kann Hinweise auf ihn geben?

Hinweise bitte an die Ulmer Kriminalpolizei unter der Telefon-Nr. 0731/1880.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

