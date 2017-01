POL-UL: (HDH) Steinheim am Albuch - Lastwagen streift Auto - Bei Steinheim kamen sich am Dienstagmorgen zwei Fahrzeuge in die Quere. Einer der Unfallbeteiligten hielt nicht an.

Ulm (ots) - Die Autofahrerin war um kurz vor 7 Uhr zwischen Sontheimer Wirtshäusle und Heidenheim unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes stieß sie mit einem entgegenkommenden Lastwagen zusammen. Dessen Fahrer hielt nach dem Unfall nicht an. Am VW Passat der 32-Jährigen entstand Sachschaden in Höhe von rund 4000 Euro. Vom LKW ist bisher nur bekannt, dass es sich um ein weißes Fahrzeug handeln soll.

