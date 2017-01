POL-UL: (GP) Göppingen - Nachbar entdeckt Brand / Ein aufmerksamer Nachbar hat am frühen Dienstag in Göppingen Feuer entdeckt.

Ulm (ots) - Der Zeuge hörte kurz vor 3 Uhr Geräusche von draußen an der Sausteige. Dann bemerkte er Rauch. Als der Mann nachschaute, entdeckte er Feuer. Die Terrasse des benachbarten Reihenhauses stand in Flammen. Der Zeuge verständigte sofort die Nachbarin. Die Frau brachte sich in Sicherheit. Dann verständigte der Mann die Feuerwehr und bekämpfte selbst die Flammen. Die Feuerwehr löschte schnell. So beschränkt sich der Sachschaden auf rund 8.000 Euro. Verletzt wurde niemand. Die Polizei ermittelt jetzt, was zu dem Brand geführt hat. Hinweise auf eine Brandstiftung durch Dritte liegen der Polizei derzeit nicht vor.

