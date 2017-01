POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Auto abgedrängt - Drei Fahrzeugführer haben vor einigen Tagen bei Herbrechtingen eine Autofahrerin in Bedrängnis gebracht.

Ulm (ots) - Der Vorfall war am 23. Dezember, gegen 18 Uhr, an der Einmündung B19/L1082. Die 40-Jährige kam mit ihrem BMW aus Richtung Giengen. Hinter ihr fuhren drei Fahrzeuge. An der Ampelanlage wurde sie von einem der Fahrzeuge überholt und ausgebremst. Ein zweiter Autofahrer fuhr rechts neben ihr und beschimpfte sie durch die geöffneten Seitenscheiben. Der dritte Fahrer touchierte mit seinem Auto ihre hintere Stoßstange und drängte sie gegen die linke Leitplanke. Die drei Autofahrer flüchteten anschließend. Die Frau blieb unverletzt, der Sachschaden an ihrem Fahrzeug beträgt ca. 2000 Euro. Wer die rabiaten Fahrer waren und was sie beabsichtigten, ist bislang unklar. Die Polizei ermittelt wegen einem gefährlichen Eingriff in den Straßenverkehr und sucht Zeugen des Vorfalls.

Hinweise bitte an die Verkehrspolizei Heidenheim, Telefon: 07321/97520.

