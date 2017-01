POL-UL: (UL) Ulm - Tresor gestohlen / Am Montag alarmierte ein Zeuge die Polizei nach einem Einbruch in Ulm.

Ulm (ots) - Gegen 5:30 Uhr stellte der Zeuge einen Einbruch in der Staudingerstraße fest. Unbekannte brachen in der Zeit seit Donnerstag die Tür auf. Sie durchsuchten Schränke und Räume. Aus einem der Räume nahmen die Täter einen Tresor mit. Der Tresor wiegt etwa 150 Kilo. Was sich im Tresor befand, ermittelt nun die Polizei. Der Tresor wurde bereits am Sonntag an der Erminger Straße vor Arnegg gefunden. Spezialisten sicherten die Spuren. Die Polizei sucht nun nach den Tätern. Ersten Ermittlungen zur Folge handelte es sich um mehrere Täter. Zeugen werden gebeten, Hinweise unter 0731/1880 an die Polizei Ulm zu richten.

Hinweise, wie Sie Ihre Firmengebäude schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Informationen für Ulm wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm unter 0731/188-1444.

