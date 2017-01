POL-UL: (GP)Wangen/Göppingen/Deggingen - Auf glatter Straße gerutscht /Dreimal rückten Abschleppunternehmen am Sonntag im Landkreis Göppingen aus.

Ulm (ots) - Gegen 5.30 Uhr war ein VW zwischen Wangen und Faurndau unterwegs. Die Autofahrerin lenkt in einer Rechtskurve zu weit rechts und fuhr aufs Bankett. Beim Zurücklenken steuerte sie zu schnell. Ihr Fahrzeug rutschte auf der schneebedeckten Fahrbahn, dreht sich und rutscht eine Böschung hinunter. Dort blieb es auf der Seite liegen. Die Pkw-Lenkerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Rettungskräfte brachten die 26-Jährige in ein Krankenhaus. Den Sachschaden an dem Fox schätzt die Polizei auf ungefähr 1.500 Euro. Er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper nahm ihn mit.

Gegen 8.45 Uhr konnte ein 32-Jähriger sein Fahrzeug nicht mehr steuern. Er fuhr mit seinem Mazda auf der B10 nach Ulm. Nach dem Tunnel unter der Jebenhäuser Straße rutschte sein Auto auf der glatten Fahrbahn. Es prallte gegen einen Bordstein und zwei Leitplanken. Die 25-jährige Mitfahrerin verletze sich bei dem Unfall leicht. Den Sachschaden an dem Pkw schätzt die Polizei auf ungefähr 10.000 Euro. Er war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Ein Abschlepper barg ihn.

Dass die Straße glatt ist, musste auch ein Mercedesfahrer im Ave-Maria-Weg in Deggingen feststellen: Gegen 20.00 Uhr rutschte sein Pkw auf der schneebedeckten Straße und landete in einer Hecke. An seinem Fahrzeug entstand Sachschaden. Ein Abschleppunternehmen barg es. Der Fahrer überstand den Unfall ohne Schaden.

Unfallfrei durch den Winter - Die Polizei gibt Tipps für winterliche Straßenverhältnisse

Bei Schnee und eis gilt vor allem. Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis und Raureif länger halten oder früher entstehen.

