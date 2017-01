POL-UL: (BC) Maselheim - Auto überschlägt sich - Nicht angepasste Geschwindigkeit hatte am Sonntagabend bei Heggbach einen Unfall zur Folge.

Ulm (ots) - Gegen 20.30 Uhr war die alleine beteiligte Autofahrerin von Illertissen kommend in Richtung Biberach unterwegs. Als sie, für die Witterungs- und Straßenverhältnisse zu schnell in eine Kurve fuhr, geriet ihr Fahrzeug ins Schleudern. Der Pkw rutschte eine Böschung hinunter und überschlug sich. Der Rettungsdienst brachte die leicht verletzte 28-Jährige ins Krankenhaus. Am Auto entstand Totalschaden in Höhe von ca. 3000 Euro.

