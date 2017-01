POL-UL: (UL) Westerstetten - Auto überschlägt sich / Am Sonntag verlor ein 19-Jähriger bei Westerstetten die Kontrolle über sein Auto.

Ulm (ots) - Der 19-Jährige fuhr kurz nach Mitternacht in Richtung Holzkirch. In einer Kurve verlor er die Kontrolle über seinen Skoda. Denn auf der Straße lag Schnee. Der Skoda schleuderte in den Graben. Dort überschlug er sich und blieb auf der Seite liegen. Der 19-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Am Skoda entstand Totalschaden. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 3.000 Euro. Ein Abschleppdienst holte den Skoda. Den 19-Jährigen erwartet nun ein Bußgeld.

Unfallfrei durch den Winter - Die Polizei gibt Tipps für winterliche Straßenverhältnisse

Bei Schnee und Eis gilt vor allem: Runter vom Gas! Nur wer langsam fährt, kann noch rechtzeitig reagieren. Wer beschleunigt, sollte dies moderat und auf gerader Strecke tun. Vermeiden Sie unnötige Fahrstreifenwechsel und nutzen sie die "Motorbremse". Vermeiden Sie auch ruckartige Lenk- und abrupte Bremsmanöver. Besondere Aufmerksamkeit ist auf Brücken, in Senken und schattigen Bereichen, wie beispielsweise Waldgebieten geboten. Dort können sich Eis, Schnee und Raureif länger halten oder früher entstehen.

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

