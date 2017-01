POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Ford teils ausgebrannt / Totalschaden entstand am Sonntag in Herbrechtingen, als ein Auto brannte.

Ulm (ots) - Kurz nach 22 Uhr entdeckten Zeugen den Brand in der Baindtstraße. Sie verständigten sofort Feuerwehr und Polizei. Die Feuerwehr löschte die Flammen schnell. Trotzdem war der Motorraum schon so beschädigt, dass an dem Fort Totalschaden entstand. Die Schadenssumme schätzt der Autobesitzer auf etwa 1.000 Euro. Die Polizei geht aufgrund der Spuren bisher davon aus, dass ein Defekt am Ford zu dem Brand geführt hat.

