POL-UL: (GP)Zell u.A.- Auf falscher Spur/ Frontal stießen zwei Pkw am Montag in Zell unter Aichelberg zusammen.

Ulm (ots) - Ein Skoda fuhr gegen 6.45 Uhr in der Göppinger Straße stadtauswärts. In einer Linkskurve lenkte die Autofahrerin zu weit. Sie kam auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal gegen einen VW. Der kam ihr entgegen. Die 56-jährige Polofahrerin verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die 69-jährige Unfallverursacherin überstand den Zusammenstoß ohne Blessuren. Ihr Skoda war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit. Den Gesamtsachschaden an den Fahrzeugen schätzt die Polizei auf ungefähr 4.000 Euro.

++++0040540

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

