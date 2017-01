POL-UL: (HDH) Sontheim - Einbrecher findet Schlüssel / Unerwartet einfach wurde seine Tat für einen Einbrecher in der vergangenen Woche in Sontheim.

Ulm (ots) - Die Bewohner eines Hauses in der Jahnstraße kamen Sonntagnachmittag aus dem Urlaub zurück. Gleich traf sie der Schreck: Ein Unbekannter hatte in der Woche zuvor die Wohnung durchsucht. Die Polizei fand Spuren eines Werkzeugs an der Terrassentür. Demnach wollte der Einbrecher offenbar zunächst diese Tür aufhebeln. Als er es nicht schaffte, suchte er weiter. Schließlich fand er einen Schlüssel zum Haus in einem "Versteck". So hatte er einfachen Zugang. Bei seiner Suche stieß der Dieb auf den Schmuck der Bewohner. Den nahm er auf der Flucht mit.

Die Polizei sicherte die Spuren am Haus. Der Polizeiposten Sontheim ermittelt jetzt wegen des Einbruchs. Die Ermittler fragen:

- Wer hat in den vergangenen Tagen in der Jahnstraße in Sontheim verdächtige Personen gesehen? - Wem fielen dort verdächtige Fahrzeuge auf? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte an die Polizei unter der Telefon-Nr. 07325/919003.

Die Ermittler empfehlen, keinen Schlüssel zum Haus draußen zu verstecken. Denn Einbrecher kennen jedes Versteck. Diesen und viele weitere Tipps gibt die Polizei in Broschüren auf jeder Polizeidienststelle oder im Internet unter www.polizei-beratung.de.

