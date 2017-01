POL-UL: (BC) Langenenslingen - Schlitterpartie gegen Baum - Mit leichten Verletzungen hat eine junge Fahrerin am Sonntagmorgen bei Langenenslingen einen Unfall überstanden.

Ulm (ots) - Die 19-Jährige war von Ittenhausen in Richtung Friedingen unterwegs, als sie in einer Kurve auf einen vereisten Straßenabschnitt fuhr. Das Auto schlitterte von der Straße und prallte gegen einen Baum. An dem Auto entstand Totalschaden in Höhe von mehreren tausend Euro.

++++0038821

