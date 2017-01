POL-UL: (UL) Blaustein - Polizei stoppt verkehrsunsicheres Gespann / Nur noch auf der Trommelbremse fuhr ein Anhänger.

Ulm (ots) - Nicht schlecht staunte eine Streife des Polizeireviers Ulm-West, als ihnen am Samstag gegen 11.45 Uhr in der Blautalstraße ein Pkw mit Anhänger entgegenkam. Das komplette rechte Rad des Anhängers fehlte, so dass er auf der Trommelbremse mitgeschleift wurde. Die Streife hielt das Gespann umgehend an. Der 61 Jahre alte Pkw-Lenker teilte mit, dass sich plötzlich das Rad vom Anhänger gelöst hatte. Er lud es ein und fuhr anschließend weiter. Zu allem Überfluss hatte der Autofahrer das Stromkabel des Anhängers nicht eingesteckt, so dass keinerlei Signale wie Blink- oder Bremslichter für den nachfolgenden Verkehr zu erkennen waren. Die Beamten untersagten die Weiterfahrt, bis der Anhänger wieder verkehrssicher ist. Den 61-Jährigen erwartet eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

