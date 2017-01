POL-UL: (BC) Biberach - Schlägerei / Handgreiflicher Streit wegen einer Zigarette

Ulm (ots) - Nur ein geringfügiger Anlass war Auslöser eines Streits in einer Biberacher Gaststätte. Ein 36-jähriger Besucher fragte einen anderen Gast nach einer Zigarette, was dieser ganz und gar nicht freundlich aufnahm. Der Befragte stieß den Mann unvermittelt, so dass dieser rückwärts über einen Tisch fiel. Aus diesem Vorfall entwickelte sich plötzlich eine handgreifliche Auseinandersetzung zwischen ca. 15 Personen, was den 36-Jährigen und seine beiden Freunde veranlassten, die Gaststätte zu verlassen. Aber dem nicht genug verfolgte eine 8 bis 10-köpfige Gruppe die Drei nahe des Biberacher Marktplatzes. Nun entwickelte sich eine handfeste Schlägerei. Der 36-jährige und seine beiden 28- und 29-jährigen Begleiter wurden mit Schlägen und Tritten attackiert und zogen sich Risswunden und Prellungen im Gesicht und am Körper zu. Über die Personengruppe ist nur bekannt, dass es sich um 8 bis 10 Deutsche im Alter zwischen 25- und 30 Jahre aus der Gaststätte gehandelt haben soll. Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung.

