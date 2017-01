POL-UL: (GP) Adelberg - Scheune ausgebrannt / Keine Verletzte beim Brand einer Scheune in Adelberg

Ulm (ots) - Ein großes Aufgebot an Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei versammelte sich am Freitagmorgen gegen 06:00 Uhr in Adelberg. Dort war kurz zuvor Feuer in einer Scheune bemerkt worden, die direkt an ein Wohnhaus angebaut war. Über 60 Einsatzkräfte der Feuerwehr, der Rettungsdienste und Polizei waren den Vormittag damit beschäftigt, den Schaden möglichst gering zu halten und weitere Gefahren für die Bevölkerung und Anwohner zu verhindern. Letztendlich musste man als Fazit zwar einen Schaden von ca. 100.000 EUR vermelden, aber es wurden bei dem Brand keine Personen verletzt. Derzeit ist die Polizei noch mit den Ermittlungen zur Brandursache beschäftigt, die auch noch länger andauern werden. Möglicherweise war nicht gänzlich erkaltete Asche aus einem Holzofen, die in einem Eimer vor der Scheune abgestellt worden war, Auslöser des Brandes.

