POL-UL: (GP) Göppingen - Unfall an Ampel / Fragen hat die Polizei nach einem Unfall am Mittwoch in Göppingen.

Ulm (ots) - Gegen 13:20 Uhr krachten in der Heininger Straße zwei Autos zusammen. Der Unfall passierte an der Ampel in Richtung Holzheim. Gegenüber der Polizei machten der 37-Jährige und die 33-Jährige widersprüchliche Angaben. Klar ist wohl: Es stand mindestens ein weiteres Auto an der Ampel. Nun sucht die Polizei Zeugen, die Angaben zum Unfall machen können. Sie werden gebeten, Hinweise unter 07161/632360 an die Polizei in Göppingen zu richten.

++++0020366

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111. E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

