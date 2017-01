POL-UL: (UL) Blaustein - Einbruch in Kindergarten / Am Mittwoch bemerkte ein 58-Jähriger einen Einbruch in Blaustein.

Ulm (ots) - Der Zeuge alarmierte gegen 9:45 Uhr die Polizei. Ein bislang Unbekannter machte sich im Zeitraum seit dem 28. Dezember in der Jahnstraße ans Werk. Der Täter hebelte ein Fenster auf und durchsuchte den Kindergarten. Im Anschluss hebelte er ein Fenster der benachbarten Kinderkrippe auf. An den Fenstern entstand ein Schaden von etwa 2.000 Euro. Spezialisten der Polizei sicherten Spuren. Die Polizei in Blaustein (Telefon-Nr. 07304/80370) ermittelt jetzt und sucht Zeugen, die Hinweise geben können.

Tipps und Hinweise, wie Sie sich schützen können, erfahren Sie online unter www.polizei-beratung.de. Für weitere Hinweise für Ulm wenden Sie sich an die Kriminalpolizeiliche Beratungsstelle in Ulm unter 0731/188-1444.

Wolfram Bosch, Pressestelle, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

