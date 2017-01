POL-UL: (UL) Ulm - Zeugin verhindert Einbruch / Am Mittwochabend überraschte eine Zeugin einen Einbrecher. Der wollte in ein Wohnhaus in Ulm.

Ulm (ots) - Kurz vor 19:30 Uhr hörte die Zeugin einen lauten Schlag in Böfingen. Sie wurde im Eichenhang auf einen Mann aufmerksam. Der warf mit einem Stein ein Fenster ein. Die Zeugin sprach die Person an. Der Mann flüchtete sofort. In das Haus gelangte er nicht. Die Polizei sicherte Spuren. Sie sucht jetzt den Einbrecher. Der Mann war dunkel gekleidet. Er trug eine dunkle Mütze.

Die Polizei Ulm ermittelt in diesem Fall und sucht weitere Zeugen. Sie fragt:

- Wer hat am Mittwochabend im Bereich Eichenhang verdächtige Personen gesehen? - Wem sind fremde Fahrzeuge aufgefallen? - Wer kann sonst Hinweise geben?

Hinweise bitte unter der Telefon-Nummer 0731/1880 an die Polizei Ulm.

Die Polizei rät, bewusst auf die Nachbarschaft zu achten. Dadurch können Straftaten verhindert werden. Weitere Tipps, wie Sie sich gegen Einbrüche schützen können, erhalten Sie bei den Kriminalpolizeilichen Beratungsstellen. Für die Menschen in Ulm können Termine unter 0731 1881414 vereinbart werden.

Wolfgang Jürgens, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

