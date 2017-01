POL-UL: (HDH) Giengen - Auto reisst Betonpfosten aus der Verankerung - Die Polizei sucht den Verursacher eines Verkehrsunfalls bei Hohenmemmingen.

Ulm (ots) - Auf einem Gemeindeverbindungsweg war dieser Tage ein Auto von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Leitplanke geprallt. Diese wurde auf mehreren Metern Länge verbogen, zwei Betonpfosten aus der Verankerung gerissen. Der Schaden beträgt mindestens 1000 Euro. Am Fahrzeug dürfte Sachaden in Höhe von mehreren tausend Euro entstanden sein. Der Verursacher hat sich bislang nicht gemeldet. Am Unfallort blieb ein Unterfahrschutz der Marke VW liegen.

