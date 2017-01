POL-UL: (BC) Eberhardzell - Milchtranporter kippt auf die Seite - Mehrere tausend Liter Milch sind am Mittwochabend in Füramoos ausgelaufen.

Ulm (ots) - Gegen 23 Uhr war ein Milchtransporter von der Ellwanger Straße in die Zellertalstraße abgebogen. Beim Beschleunigen verlagerte sich der Schwerpunkt der Ladung und brachte den Anhänger zum Kippen. Der Tank wurde hierbei beschädigt. Am Lastwagen entstand kein Sachschaden. Der 39-jährige Fahrer blieb unverletzt. Die Feuerwehr aus Füramoos war an der Unfallstelle im Einsatz. Der Schaden am Anhänger wird auf rund 40.000 Euro geschätzt. Ca. 6000 Liter Milch flossen aus dem Tank. Der hierdurch entstandene Schaden konnte noch nicht beziffert werden. Die Straße war bis gegen 2.30 Uhr gesperrt.

