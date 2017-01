POL-UL: (BC) Hochdorf - Hausbesitzer überrascht Unbekannten - Die Polizei fahndete am Mittwochabend bei Schweinhausen mit mehreren Streifen nach zwei Einbrechern.

Ulm (ots) - Diese waren gegen 19.45 Uhr in ein Wohnhaus in Appendorf eingedrungen. Die Unbekannten hatten ein Fenster im Untergeschoss aufgehebelt und eine Geldbörse gestohlen. Als der Hausbesitzer kurz darauf nach Hause kam, traf er im Flur auf einen der Männer. Die Einbrecher flüchteten aus dem Gebäude und rannten zu Fuß davon. Die Polizei leitete umfangreiche Fahndungsmaßnahmen ein. Nach derzeitigem Kenntnisstand hatten die Personen ein Fahrzeug in der Nähe geparkt, mit dem sie in nicht bekannte Richtung davonfuhren. Die Polizei (Tel.: 07351/447-0) sucht Zeugen, denen in dem Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind. Die Beamten weisen darauf hin, dass Einbrecher oft nicht alleine unterwegs sind. Sie stehen Schmiere, haben nicht selten Fahrzeuge in der Nähe bereit stehen und Sie achten auf Hinweise, die die Abwesenheit der Bewohner signalisieren. Zum Beispiel auf fehlendes Licht in Wohnräumen, leere Garagen, volle Briefkästen. Bitte verständigen Sie die Polizei über den Notruf 110, wenn Sie fremde Personen auf einem Grundstück sehen oder andere verdächtige Beobachtungen machen.

