POL-UL: (GP) Göppingen - Zeugen nach Schlägerei gesucht / Am Dienstag gerieten in Göppingen zwei Gruppen aus bislang unbekannten Gründen aneinander.

Ulm (ots) - Zwei 24-Jährige waren gegen 23:30 Uhr zu Fuß in der Hauptstraße unterwegs. Auf Höhe einer Gaststätte wurden die beiden von vier jungen Männern angepöbelt. Nach kurzem Streit gingen die vier Angreifer auf die beiden 24-Jährigen los. Die beiden Opfer verteidigten sich gegen das Quartett. Ein Zeuge alarmierte die Polizei. Die Täter flüchteten sofort zu Fuß in Richtung Schillerplatz. Die beiden 24-Jährigen zogen sich bei dem Angriff leichte Verletzungen. Der Rettungsdienst brachte sie zur Behandlung in eine Klinik. Die Opfer beschrieben die Angreifer als Südeuropäer zwischen 15-20 Jahren. Ihren Angaben nach trug einer eine weiße Jacke mit roter Aufschrift. Er war etwa 1,75 m groß. Die anderen trugen dunkle Jacken.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung. Die Ermittler suchen Zeugen, die Angaben zu der Schlägerei oder den Angreifern machen können. Sie werden gebeten, Hinweise unter 07161/63 23 60 an die Polizei in Göppingen zu richten.

