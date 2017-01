POL-UL: (UL) Westerheim - Betrunken ohne Führerschein unterwegs / Am Mittwoch stoppten Zeugen kurz nach Mitternacht einen 54-Jährigen in Westerheim.

Ulm (ots) - Den Zeugen fiel ein Opel kurz vor 1 Uhr in der Feldstetter Straße auf. Der 54-Jährige fuhr ohne ersichtlichen Grund mit Schrittgeschwindigkeit. Sie stoppten den Fahrer und alarmierten die Polizei. Die Polizisten übernahmen den offensichtlich betrunkenen Fahrer. Zu einem Alkoholtest war der Fahrer nicht mehr in der Lage. Ein Richter ordnete die Blutentnahme an. Bei den Ermittlungen fiel den Beamten auf: Dem 54-Jährigen wurde die Fahrerlaubnis bereits entzogen. Ihn erwarten eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis und der Trunkenheitsfahrt.

Hinweis der Polizei: Alkohol schränkt die Wahrnehmung ein und führt zu falschen Einschätzungen von Geschwindigkeiten und Entfernungen. Zudem wird die Reaktion und Koordination beeinträchtigt. Diese gefährliche Mischung birgt ein hohes Gefahrenpotential. Damit alle sicher ankommen, empfiehlt die Polizei daher Alkoholgenuss und Fahren konsequent zu trennen.

